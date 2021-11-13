إصابة طالبة جامعية باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

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أصيبت طالبة جامعية، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي لتناولهم وجبة طعام في سكن خارجى بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوصول طالبة جامعية، مستشفى بنى سويف التخصصى مصابة باشتباه تسمم غذائى وادعاء تناول وجبة طعام في سكن خارج المدينة الجامعية.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى «رانيا .ج .م» ،21 سنة طالبة جامعية، مصابة اشتباه تسمم غذائي لتناولها وجبة طعام في سكن خارجى بمدينة بنى سويف الجديدة.

تم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى التخصصي وتم إيداعها القسم الداخلي تحت الملاحظة بإشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير المستشفى.