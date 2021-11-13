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الأرصاد تستعرض مستجدات الحالة الجوية على المملكة

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الأرصاد تستعرض مستجدات الحالة الجوية على المملكة الأرصاد تستعرض مستجدات الحالة الجوية على المملكة
عقد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام اليوم اجتماعا للجنة الأزمات والكوارث بالمركز، لاستعراض آخر المستجدات بالحالة الجوية الماطرة على المملكة، والظواهر الجوية المحتملة المصاحبة لها.

وناقش الاجتماع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية ذات العلاقة وفقاً لآلية التعامل مع الظواهر الجوية، مطلعاً على دور الإدارات المختصة وما قدمته من إجراءات متعلقة بالحالة الجوية خاصة التوقعات، وبرامج التوعية والإعلام، والدعم اللوجستي، والتنسيق في سرعة إنجاز المعلومات.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أهمية تحقيق أقصى درجات الدقة وإيصال المعلومات للجهات، وكذلك المجتمع وزيادة برامج التوعية والحرص على الجاهزية الكاملة لإدارات المركز في مثل هذه الحالات، منوهاً بأن الحالة مازالت مستمرة على المناطق المتأثرة وتتطلب المتابعة على مدار الساعة.


الوطن السعودية

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