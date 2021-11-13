أخبار عاجلة

رفع كفاءة الإنارة وإزالة الأعمدة المتهالكة في الأقصر -
خبيرة تغذية: العظام أكثر ما يتضرر من زيادة الوزن.. والقهوة الخضراء تقلل الشهية -
بعد تعليق الدراسة في 10 محافظات .. تحرك عاجل من التعليم -
استشاري: الكركم مهم جدًا لرفع الجهاز المناعي -
محافظ الإسكندرية : زيادة الأمطار أصبحت عبئا على البنية التحتية -
إيران تدين الهجوم على قنصليتها في ألمانيا وتدعو لمنع تكرار مثل هذه الهجمات -
"النصر" يضل الطريق للفوز .. ويتعادل مع "الرائد" -
"التدريب التقني" بتبوك تبدأ استقبال طلبات التسجيل في "برامج الدبلوم".. غدًا -
رئيس الأركان اليمني يطالب الجامعة العربية بالضغط لمنع إيران من التدخل في اليمن -
واتفورد يُعمِّق جراح مانشستر يونايتد.. وتشيلسي يعزز صدارته بثلاثية ليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكوري "هيون" يدعم أوراق الهلال قبل موقعة بوهانج في النهائي الآسيوي

Print

الكوري

أنعش لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الكوري الجنوبي "هيون"، تدريبات فريقه اليوم السبت، وذلك بعد أن شارك في جزء من الحصة التدريبية، واقترابه من التعافي إثر الإصابة التي لحقت به.

ويواصل الأزرق تحضيراته لمواجهة بوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.

وجاءت عودة هيون إثر استكمال برنامجه العلاجي برفقة ياسر الشهراني الذي واصل بدوره البرنامج المعد له سابقًا.

وتركزت تدريبات الهلال اليوم السبت على الجوانب الفنية، بقيادة البرتغالي جارديم؛ إذ أدى اللاعبون تطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية.

الهلال دوري أبطال آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"النصر" يضل الطريق للفوز .. ويتعادل مع "الرائد"

"النصر" يضل الطريق للفوز .. ويتعادل مع "الرائد"

"التدريب التقني" بتبوك تبدأ استقبال طلبات التسجيل في "برامج الدبلوم".. غدًا

"التدريب التقني" بتبوك تبدأ استقبال طلبات التسجيل في "برامج الدبلوم".. غدًا

رئيس الأركان اليمني يطالب الجامعة العربية بالضغط لمنع إيران من التدخل في اليمن

رئيس الأركان اليمني يطالب الجامعة العربية بالضغط لمنع إيران من التدخل في اليمن

واتفورد يُعمِّق جراح مانشستر يونايتد.. وتشيلسي يعزز صدارته بثلاثية ليستر سيتي

واتفورد يُعمِّق جراح مانشستر يونايتد.. وتشيلسي يعزز صدارته بثلاثية ليستر سيتي