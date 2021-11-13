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رئيس الأركان البريطاني يحذر من خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا

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رئيس الأركان البريطاني يحذر من خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا رئيس الأركان البريطاني يحذر من خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا
"كارتر" أشار إلى أن موسكو تعتزم استخدام المهاجرين ونقص الغاز فيها

رئيس الأركان البريطاني يحذر من خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا

حذر رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال نيك كارتر، من أن خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا أصبح أكبر من أي وقت مضى، بل هو أكثر احتمالاً مما كان عليه خلال الحرب الباردة.

وبيّن "كارتر" في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، أن " تعتزم استخدام المهاجرين ونقص الغاز كأداتين رئيسيتين لحرب مختلطة ضد الدول الأوروبية"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

واعتبر أن "تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط ونقص موارد الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي كانا سببين مصطنعين من قِبل الكرملين لإضعاف الدول الغربية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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