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الروماني "بيتوركا": رفضت عرضًا من نادٍ "سعودي" لهذا السبب!

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الروماني "بيتوركا": رفضت عرضًا من نادٍ "سعودي" لهذا السبب! الروماني "بيتوركا": رفضت عرضًا من نادٍ "سعودي" لهذا السبب!

الروماني

قال الروماني فيكتور بيتوركا، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد إنه رفض أخيرًا عرضًا من أحد الأندية .

وتحدث بيتوركا عن العرض حيث قال إنه من نادٍ في منتصف الجدول وإنهم تحدثوا معه أنهم يتمنوا إنهاء المسابقة في المركز الرابع أو الخامس.

وأضاف: "رفضت العرض كون بيتوركا مدرب بطولات وليس مدرب فريق أقصى أمنياته احتلال المركز الرابع أو الخامس.

وقال بيتوركا في تصريحات نقلتها الصحف الرومانية إنه يرفض العودة للتدريب في رومانيا بسبب ضعف الرواتب التي تصل لنحو 20 ألف يورو شهريًا.

وأضاف: "آخر مرة كنت في الدوري السعودي كنت اتقاضى راتبًا ما بين 200 - 300 ألف يورو شهريًا ثم انتقلت لكرايوفا الروماني مقابل 15 ألف يورو فقط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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