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محافظ القاهرة: العمل بين المحافظة وأعضاء البرلمان هدفه تحقيق مصلحة المواطن

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محافظ القاهرة: العمل بين المحافظة وأعضاء البرلمان هدفه تحقيق مصلحة المواطن محافظ القاهرة: العمل بين المحافظة وأعضاء البرلمان هدفه تحقيق مصلحة المواطن

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أن تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمرة بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية بالقاهرة استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم.

كما قدم نواب المنطقة الجنوبية عدة مقترحات لتطوير مناطقهم ووجه محافظ القاهرة بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها.

محافظ القاهرة يلتقي بـ أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية بالقاهرة
محافظ القاهرة يلتقي بـ أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية بالقاهرة

المصرى اليوم

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