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وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يناقشان خطة الدعوة وعمارة المساجد بالمحافظة

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وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يناقشان خطة الدعوة وعمارة المساجد بالمحافظة وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يناقشان خطة الدعوة وعمارة المساجد بالمحافظة

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة لمناقشة خطة الدعوة، وقوافل الأئمة والواعظات، وعمارة المساجد بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كان سبّاقًا في حوكمة التبرعات بالمحافظة، وأن مديرية أوقاف جنوب سيناء هي أول مديرية تعلن خلوها من صناديق التبرعات بالمساجد، حيث كان محافظ جنوب سيناء قد وجه بعدم وجود أي صناديق للتبرعات بمساجد المحافظة.

وخلال اللقاء تم التنسيق فيما يتصل بمشاركة الأوقاف في الفعالية الكبرى التي تقام بسانت كاترين يومي التاسع والعاشر من ديسمبر ٢٠٢١م، حيث خصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة ١٠ ديسمبر 2021م ليكون عن سيناء والتجلي الأعظم، والتي سينقلها التليفزيون المصري من مسجد الوادي المقدس بسانت كاترين.

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يناقشان خطة الدعوة وعمارة المساجد بالمحافظة
وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يناقشان خطة الدعوة وعمارة المساجد بالمحافظة
وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يناقشان خطة الدعوة وعمارة المساجد بالمحافظة

المصرى اليوم

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