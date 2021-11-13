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حسن عبد الفتاح يكشف تفاصيله دخوله عالم التمثيل

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حسن عبد الفتاح يكشف تفاصيله دخوله عالم التمثيل حسن عبد الفتاح يكشف تفاصيله دخوله عالم التمثيل

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قال الفنان حسن عبدالفتاح، إن الفنان محمد صبحي طلب وجوه جديدة، وعندما ذهب إلى التقدم وجد أعداد كثيرة للغاية، معقبًا: «ولا نتيجة الثانوية العامة، الدنيا... كانت موت».

وتابع «عبدالفتاح»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هناك 1300 شخص تقدم إلى الفنان محمد صبحي، لاختيار وجوه جديدة، فتم قبوله 40 واحد فقط، منهم الفنانة منى زكي، وفتحي عبدالوهاب، وأشرف فاروق، ونشوى مصطفى، وأحمد الحلاوني، وداليا إبراهيم، وماجد الكدواني.

وأشار إلى أنه عرض مسرحية من اخراج الفنان محمد صبحي معظمها من وجوه جديدة، معقبًا: «أول يوم كان في 7 أفراد فقط، ورغم ذلك طلب مننا محمد صبحي العمل بشكل جاد، قال أنا عايز إيقاع ناري، وبعد كده بقينا نجيب كراسي نحطها في الممرات، والمسرحية استمرت 4 سنوات»

المصرى اليوم

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