عاطفية أم مهنية؟.. «نار الغيرة» تُنهي زيجات بالوسط الفني.. منه عرفة ليست الأولى

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أثار انفصال الفنانة الشابة منه عرفة عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي، قبل إعلانهما الصلح وعدم الطلاق، نتيجة لمشهد تمثيلي للفنانة أمام الفنان محمد نجاتي في مسلسل «فيلا 101»، الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي..

ولم تكن قصة انفصال منة بسبب «نار الغيرة» هي القصة الأولى داخل الوسط الفني، حيث تسببت «الغيرة العاطفية» و«الغيرة المهنية» من نجاح الطرف الآخر، في إنهاء العديد من الزيجات.

«المصري اليوم» تستعرض في هذا التقرير أشهر الزيجات التي انتهت بسبب الغيرة:

مديحة يسري ومحمد فوزي:

في الخمسينات أثناء تصوير فيلم «قبلة في لبنان» حدث اللقاء الأول بين «سمراء النيل» مديحة يسري ومحمد فوزي، وسرعان ما حدث الزواج بينهم في 1952، عاشا الفنانان حياة جميلة وهادئة كما كانت تؤكد الفنانة مديحة يسري في أي لقاء تلفزيوني، واستغلت شركات الانتاج قصة الحب الجميلة لتجسيدها أمام شاشة التلفزيون.

تسللت الغيرة إلى قلب فوزي مع كثرة مانشيتات الصحف التي كانت تتناول شهرة مديحة يسري، وسفرها للعمل في الخارج، فازدادت الخلافات بينهما، وبالرغم من استمرار الزواج لمدة 10 سنوات، إلا أنه لم يصمد أمام الغيرة والخلافات وسرعان ما حدث الطلاق في هدوء تام.

فاتن حمامة ونور الشريف:

أيقونة الحب والرومانسية في السينما المصرية حتى اليوم، حدث الحب الأول من القبلة الأولى بينهما في فيلم «صراع في الوادي» عام 1954، وبعد مرور عام واحد أتم الطرفين الزواج 1955، وبعد الزواج أصبحا قصة الحب المثالية في السينما المصرية، إلى أن بدأ عمر الشريف مشواره الفني في العالمية عام 1963، بعد نجاح فيلم «لورانس العرب» رافقته فاتن في البداية رحلة العالمية، ولكنها لم تستطع أنه تستغنى عن حلمها الفني بهذه السرعة، ففضلت العودة إلى مصر.

وحدث بعدها الطلاق 1974، وبالرغم من زواج فاتن حمامة من الدكتور محمد عبدالوهاب، إلا أن عمر الشريف لم يستطع أن يحب أو يتزوج غيرها.

سمية الخشاب:

سمية الخشاب - صورة أرشيفية

سبق للفنانة سمة الخشاب الزواج من رجل خارج الوسط الفني، في بداياتها الفنية، إلا أنه مع عرض فيلم «حين ميسرة» أعلنت بطلته سمية الخشاب انفصالها عن زوجها الملياردير السعودي، وهو ما جعل البعض يربط بين الطلاق ودورها المثير للجدل بالفيلم.

لبلبة وحسن يوسف:

لبلبة - صورة أرشيفية

تزوجت الفنانة لبلبة من النجم حسن يوسف، استمر زواجهما في حالة استقرار، إلا أن حدث الطلاق بينهم نتيجة لمشهد في فيلم «بنت بديعة» قامت فيه لبلبة بدور الراقصة، إلى جانب ذلك جمعتها قبلة بينها وبين حسين فهمي مما أغضب حسن يوسف الذي خيرها بين الطلاق أو القبلة، فوقع الطلاق 1972.

عبلة كامل ومحمود الجندي:

حدث الزواج بين عبلة ومحمود في 2003، إلا أن هذا الزواج لم يدم أكثر من عامين، حيث انفصلا في 2005، حيث تدخلت غيرة العمل بينهم، فبحسب كلام الراحل محمود الجندي في أحد اللقاءات التلفزيونية: «ليها بطولات ونجومية أكثر مني ودة آثر فيا أوي».