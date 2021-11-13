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«رجال سلة الأهلي» يتأهل لنهائي دوري المرتبط

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«رجال سلة الأهلي» يتأهل لنهائي دوري المرتبط «رجال سلة الأهلي» يتأهل لنهائي دوري المرتبط

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تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط للمحترفين، برفقة فريق 18 سنة بعد تخطي عقبة الجزيرة في الدور نصف النهائي من البطولة.

وحقق فريق 18 سنة الفوز على الجزيرة بنتيجة 74-70 ليحسم تأهل الأهلي إلى النهائي، قبل أن يتغلب «رجال سلة الأهلي» على الجزيرة بنتيجة 76-72.

وبدأت رحلة «رجال سلة الأهلي» إلى نهائي بطولة دوري المرتبط من خلال الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عروضًا قوية وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

وواصل «رجال سلة الأهلي» مسيرة الانتصارات في الدورة المجمعة الثانية من خلال الفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وسبورتنج بنتيجة 85-71، ثم تغلب على القناة في دور الـ16 بنتيجة 79-61 ذهابًا، ثم الفوز في مباراة الإياب بنتيجة ٧١-٥٩، ثم الفوز على الاتصالات بنتيجة 74-65 في الذهاب والفوز اعتباريًّا في العودة، ثم تخطى عقبة الجزيرة بنتيجة 70-69 في الذهاب والفوز إيابًا بنتيجة 76-72.

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