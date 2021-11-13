«هذه أسباب ما حدث في أسوان».. الأرصاد توجه تحذيرات للأهالي في محافظات الصعيد

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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد سبب الأمطار الرعدية والطقس السيئ التي تعرضت لها محافظة أسوان بالأمس.

وأكدت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»،أن هيئة الأرصاد سبق وحذرت من احتمالية تواجد أعاصير وأمطار على الجنوب ومنها أسوان والبحر الأحمر.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار، أن حالة عدم الاستقرار في الطقس التي تضرب أسوان هو منخفض السودان الموسمي.

وطالبت وكيل مركز الاستشعار مواطنى أسوان ومحافظات الجنوب توخى الحذر خلال الفترة المقبلة.