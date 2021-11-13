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علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على بداية الموجة الخامسة من جائحة كورونا في فرنسا، قائلا: "فيروس كورونا لم يختف على مستوى العالم، والموجات عبارة عن عملية متلاحقة من الإصابات".

وكشف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن أعداد إصابات ووفيات جائحة كورونا على مستوى العالم أكبر من المعلن عنها، معلقا: «الإصابات والوفيات أكبر بكثير على أرض الواقع»، حيث هناك دول لم ترصد كل الإصابات والوفيات لديها.

وقال مستشار الرئيس إن العدد الحقيقي للإصابات في مصر أكبر من المعلن، حيث هناك حالات يتم علاجها خارج مستشفيات وزارة الصحة والجامعة، مؤكدا أن الأطباء في مصر أصبح لديهم خبرة كبيرة في علاج حالات كورونا، معلقا: «من كرم ربنا علينا أن معظم حالات الإصابة بسيطة ومتوسطة».

وأوضح أن انتهاء موجة من الجائحة يعني ارتفاع حالات الإصابة ثم تثبت فترة وتبدأ بعدها الأعداد في الانخفاض، معلقا: «لا نسجل صفر إصابات في الوضع الوبائي».