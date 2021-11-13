«صحة النواب» تناقش تهالك 90% من مستشفى الصدر وعدم انتهاء تطوير مستشفيات

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تناقش لجنة الصحة بمجلس النوا بعدد من طلبات الاحاطة خلال اجتماعاتها التي تبدأ غاد الأحد ولمدة 3 اياما تزامنا مع الجلسات العامة للمجلس، وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب، بشأن عدم الانتهاء من بعض المستشفيات الجاري تطورها أو عمل إحلال وتجديد لها أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض الوحدات الصحية وتطويرها مما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن تهالك أكثر من 90% من مبني مستشفى الصدر ولا يعمل بها سوى المبني المميز فقط حيث يوجد مبني داخل المستشفى طاقته 600 سرير متعطل تماماً عن العمل لأسباب غير معلومة.

وتناقش عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة نرمين بدوي، بشأن:

الأول: الإهمال الطبي بمنظومة الصحة وغياب أي دور لمنظمات المجتمع المدني. والثاني: عدم إحلال وتجديد الوحدات الصحية بمركز ومدينة أبوالنمرس والوحدات بمدينة الحوامدية ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ نادر عبده، بشأن:

عدم توفير جهاز أشعه مقطعية في مستشفى العياط ومستشفى البدرشين. وعدم توفير سيارات اسعاف بمستشفى العياط.

ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين المندوه، بشأن عدم الانتهاء من وحدة الاسعاف المخصصة ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة

ومناقشة طلبي الإحاطة المقدمان من النائب/عبدالنعيم حامد، بشأن: عدم تنفيذ وتجديد وتطوير مستشفى حميات حلوان حيث تم الموافقة على ذلك وارسال للحكومة في 21/5/2017. وعدم انشاء مركز طبي عزبة الولدة حلوان حيث تم الموافقة عليه في 5/7/2017