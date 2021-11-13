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إحلال السيارات : هذا هو سبب حظر استيراد مكونات التوك توك

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إحلال السيارات : هذا هو سبب حظر استيراد مكونات التوك توك إحلال السيارات : هذا هو سبب حظر استيراد مكونات التوك توك

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قال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن المبادرة بدأت في شهر يناير الماضي بسيارات التاكسي والملاكي والميكروباص، وكان الهدف هو تحويل السيارات التي مر على صنعها أكثر من 20 عاما سواء كان يستخدمها المواطنون كسيارات ملاكى أو أجرة.

وأضاف أحمد عبدالرازق، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن التوك توك يعد من القطاع غير الرسمي في النقل، وهذه المركبات ربما ليس هناك حصر دقيق بأعدادها، فالبعض يقول إنها 3.5 مليون، والآخر يقول إنها أكثر من هذا.

وأوضح أن قررت تقنين أوضاع التوك توك من خلال استخراج تراخيص للسائق والمركبة، ودفع الصناعة الوطنية لإنتاج عربات بديلة للتوك توك مثل الميني ڤان، وحظر استيراد مكونات التوك توك للحد من انتشاره بقرار من وزارة التجارة والصناعة.

ولفت إلى أنه لابد عن سحب مركبة التوك توك من ابدالها بمركبة أخرى مع تقديم مجموعة من الحوافز والتيسيرات، مشيرا إلى أن المبادرة لم تبدأ في مسألة إحلال مركبات التوك توك.

وتابع: وزارة الداخلية بدأت في ترخيص التوك توك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتقنين أوضاعه، وعند الانتهاء من تقنين الأوضاع وإيجاد البديل المناسب يتم ضم هذه المركبات إلى مبادرة الاحلال للعمل بالغاز الطبيعي عن طريق الميني ڤان.

المصرى اليوم

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