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قال رضوان الفيتوري، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر باريس حول ليبيا، مباشرة ولا تحتمل التأويل، وواضحة وصريحة للغاية وتخاطب ضمير الشعب الليبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي طالب من الشعب الليبي بعدم الاستماع إلى كلمات المحتل الأجنبي، مؤكدا أن مصر سند للشعب الليبي في كل الأوقات.

قال رضوان الفيتوري، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن مصر تعد بمثابة ضمير العالم العربي، وخاطب الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب الليبي في مؤتمر باريس حول ليبيا بي في البداية بالحديث عن الشهيد عمر المختار.

وأشاد المحلل السياسي الليبي بأن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب الليبي ذات تأثير كبير للغاية على رجل الشارع الليبي.