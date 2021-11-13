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جامعة عين شمس تستقبل وفدا لبحث التعاون المشترك

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جامعة عين شمس تستقبل وفدا روسيا لبحث التعاون المشترك جامعة عين شمس تستقبل وفدا لبحث التعاون المشترك

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استقبلت سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفدا من جامعة الاقتصاد برئاسة ليونيد ايساييف، واليسا شيشكينا، بحضور شيرويت الأحمدى، مدير إدارة الوافدين بالجامعة، وأشرف عطية، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وخلال اللقاء استعرض الجانبان أوجه التعاون المرتقب بين الجامعتين عبر بوابة كلية الألسن، وأكدت رشاد أن إدارة الجامعة تعمل على تفعيل الشراكات الدولية المثمرة بهدف الارتقاء الشامل بمستوى العملية التعليمية، لافته إلى أن كلية الألسن بها العديد من البرامج المتخصصة على مستوى اللغة والأدب والترجمة المتخصصة.

وأوضحت أن الكلية بها برنامج متميز للغة العربية لغير الناطقين بها؛ يضم نخبة من كبار المتخصصين في تدريس أصول اللغة العربية والترجمة منها وإليها لغير الناطقين بها، وهو مؤهل لاستقبال الطلاب الأجانب من الآن، كذلك تمتلك الكلية منصة إلكترونية على مستوى متميز يمكن استخدامة في التعلم عن بعد، كذلك عقد دورات تدريبية للغة العربية لغير الناطقين بها.

وتابعت: "كلية الألسن تسعى إلى عقد برنامج مشترك مع الجامعة الروسية على مستوى الليسانس والدراسات العليا على غرار برامجها المشترك مع جامعة سلامنكا الإسبانية وجامعة لايبتسيج بألمانيا".

وتناول الجانبان إمكانية تفعيل التبادل الطلابي بين الجانبين كذلك تفعيل آليات التعلم عن بعد باستخدام المنصات التعليمية التي تمتلكها الجامعتين، وأكد د.ليونيد ايساييف، على أن التعاون مع كلية الألسن من الضرورى تفعيلة وارسال طلاب من روسيا لتعلم اللغة العربية ومهارات الترجمة منها وإليها، كذلك تطرق إلى إمكانية إرسال عدد من الطلاب للدراسة بكلية الألسن إلى جانب إيفاد عدد من الطلاب المصريين بقسم اللغة الروسية للدراسة بجامعة الاقتصاد الروسية.

المصرى اليوم

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