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توافر أمصال لدغات «العقرب».. «صحة سوهاج» ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تحسبا لسوء الأحوال الجوية

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توافر أمصال لدغات «العقرب».. «صحة سوهاج» ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تحسبا لسوء الأحوال الجوية توافر أمصال لدغات «العقرب».. «صحة سوهاج» ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تحسبا لسوء الأحوال الجوية

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أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، رفع درجة الإستعداد إلى الحالة «القصوى» بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الصحية بنطاق المحافظة، تحسبا لسوء الأحوال الجوية.

وأكدت حامد، في تصريح السبت، توافر جميع أدوية الطوارئ والأمصال، خاصة أمصال لدغات «العقرب والثعبان»، والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات، لافتة إلى المتابعة المستمرة من غرفة الطوارئ والعمليات بالمديرية لجميع المستشفيات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف، وذلك تحسبا لسوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس.

المصرى اليوم

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