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أزالت اليوم معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، برئاسة فريدة سلام رئيس المركز، آثار الحريق الذي نشب في ساعة متأخرة من مساء أمس (الجمعة)، في معرض تجارى كبير لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات العرائس بشارع بورسعيد بمدينة طهطا، بعد انتهاء النيابة العامة من إجراء المعاينة لموقع الحريق.

ورصدت «المصرى اليوم» في جولتها بموقع الحريق صباح أمس «السبت» تواجد رجال الحماية المدنية والشرطة في كردون أمنى جرى فرضه حول مكان الحريق، وتواجد معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا التي قامت بالعمل على رفع آثار الحريق، وإزالة بقايا الملابس والمعروضات التي التهمتها النيران، ورفع الأعمدة الحديدية وبقايا الصاج المحترق باستخدام الونشات واللودرات من مكان الحريق، كما تواجد أصحاب الباكيات المحترقة المؤجرة في المعرض مطالبين الأجهزة التنفيذية بالتحرك العاجل لتعويضهم من الخسائر التي لحقت بهم، لافتين إلى أن بضائعهم المحترقة لم يسددوا ثمنها بعد، وحصلوا عليها من التجار بعد التوقيع على شيكات وإيصالات أمانة.

وذكر أحمد جابر صاحب أرض المعرض المحترق، أن المعرض مقام منذ عام 2015، وبه باكيات مؤجرة لعدد 25 عارضاً، لافتاً إلى أن الحريق نشب بعد إغلاق المعرض بنصف ساعة وإنصراف البائعين والعمال منه، حيث لاحظ المارة تصاعد دخان من داخل المعرض أعقب ذلك اشتعال النيران به حتى دمرت محتوياته بالكامل.

كانت مديرية أمن سوهاج، وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة، قد تلقتا إخطاراً بالحريق، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية، وقوات الحماية المدنية، و10 سيارات إطفاء، وجرى التعامل مع الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتبين من المعاينة والفحص للعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، والعقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث، أن الحريق نشب في معرض تجارى مقام على مساحة 400 متر مربع بشارع بورسعيد بمدينة طهطا، ويضم 25 باكية عرض لبيع الملابس الجاهزة، والخردوات، والمفروشات، والأحذية، والشنط، وجميع مستلزمات تجهيز العرائس، وقد أتت النيران على جميع محتويات المعرض، ورجحت المعاينة المبدئية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى، وجرى استدعاء معدات الوحدة المحلية لرفع آثار الحريق، وقطع الكهرباء عن المنطقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتصرف.

لمشاهدة فيديو إزالة آثار الحريق اضغط هنــــا

إزالة آثار حريق معرض طهطا

إزالة آثار حريق معرض طهطا

إزالة آثار حريق معرض طهطا

إزالة آثار حريق معرض طهطا

إزالة آثار حريق معرض طهطا

إزالة آثار حريق معرض طهطا

إزالة آثار حريق معرض طهطا