أخبار عاجلة

"النصر" يضل الطريق للفوز .. ويتعادل مع "الرائد" -
"التدريب التقني" بتبوك تبدأ استقبال طلبات التسجيل في "برامج الدبلوم".. غدًا -
رئيس الأركان اليمني يطالب الجامعة العربية بالضغط لمنع إيران من التدخل في اليمن -
واتفورد يُعمِّق جراح مانشستر يونايتد.. وتشيلسي يعزز صدارته بثلاثية ليستر سيتي -
«ليست بديلة عن اللقاحات».. مستشار الرئيس يعلن تصنيع أدوية كورونا في مصر -
الأرصاد: الإعلان عن كميات الأمطار بعد انتهاء موجة الطقس السيئ -
جامعة الزقازيق تحتفل بيوم الطفل مع أبناء دار أطفال وكبار بلا مأوى -
مياه الشرقية: متابعة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بجميع مناطق المحافظة -
المناطق الأكثر تأثرًا بموجة الطقس السيئ.. «التنمية المحلية» تكشف التفاصيل -
ورشة عمل لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل بكلية الألسن جامعة الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البطل السعودي "الغامدي" يتوج بذهبية غرب آسيا للبلياردو

Print

البطل السعودي

توج اليوم السبت البطل السعودي خالد الغامدي بالميدالية الذهبية في منافسات البلياردو (التسع كرات) لدرجة الناشئين في بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر والتي تُقام بمدينة دبي الإماراتية بمشاركة 14 منتخبًا.

وجاء تتويج الغامدي بالذهبية بعد فوزه على منافسه البحريني حيدر مروم في النهائي بنتيجة (8 / 0).

وأبدى اللاعب خالد الغامدي سعادته في تحقيق الذهب في أولى المنافسات التي يشارك فيها بالبطولة ومتمنيًا له ولزملائه التوفيق في المنافسات المقبلة.

يُذكر أن السعودي شارك بعشرة لاعبين في منافسات البلياردو والسنوكر في البطولة التي تختتم الخميس المقبل.

البطل السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيفا: المنتخب السعودي يصعد إلى المركز 48 عالميا

فيفا: المنتخب السعودي يصعد إلى المركز 48 عالميا

إدارة المنتخبات السنّية تدشن مشروع إعداد منتخب أولمبياد 2032

إدارة المنتخبات السنّية تدشن مشروع إعداد منتخب أولمبياد 2032

الطيب: المنتخب بلا «طعم ولا لون ولا رائحة»

الطيب: المنتخب بلا «طعم ولا لون ولا رائحة»

هل تشارك مصر في كأس العرب بالمنتخب الأوليمبي؟ أحمد الطيب يجيب

هل تشارك مصر في كأس العرب بالمنتخب الأوليمبي؟ أحمد الطيب يجيب