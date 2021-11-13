البطل السعودي "الغامدي" يتوج بذهبية غرب آسيا للبلياردو

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توج اليوم السبت البطل السعودي خالد الغامدي بالميدالية الذهبية في منافسات البلياردو (التسع كرات) لدرجة الناشئين في بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر والتي تُقام بمدينة دبي الإماراتية بمشاركة 14 منتخبًا.

وجاء تتويج الغامدي بالذهبية بعد فوزه على منافسه البحريني حيدر مروم في النهائي بنتيجة (8 / 0).

وأبدى اللاعب خالد الغامدي سعادته في تحقيق الذهب في أولى المنافسات التي يشارك فيها بالبطولة ومتمنيًا له ولزملائه التوفيق في المنافسات المقبلة.

يُذكر أن المنتخب السعودي شارك بعشرة لاعبين في منافسات البلياردو والسنوكر في البطولة التي تختتم الخميس المقبل.