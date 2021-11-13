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الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه لولاية ثانية

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الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه لولاية ثانية الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه لولاية ثانية

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احتفظ محمد الدهراوي بمقعد رئاسة الاتحاد المصري للكاراتيه لولاية ثانية حتى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة التي ستقام في باريس 2024.

فاز الدهراوي في الانتخابات التي جرت بدار المشاة بعد حصوله على 89 صوتا مقابل 77 صوتا لمحمد مصيلحي، و6 أصوات باطلة.

وجاءت العضوية على النحو التالي، سيد نصر (148 صوتا)، وحسام عجور ( 128 صوتا)، وأحمد أبوعيشة (114 صوتا)، ومحمد سعد (85 صوتا) ومحمد الحسيني (85 صوتا) وأمين الزعبلاوي (78 صوتا).

أما المقعد السابع فلم يتم حسمه حيث أن هناك جولة إعادة بين الثنائي سامح الشبراوي وعصام عبدالرؤوف بعد حصول كل منهما على 71 صوتا.

من جانبه، أعرب الدهراوي عن سعادته للفوز في انتخابات اتحاد الكاراتيه موجها شكره لأعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على التواجد والإدلاء بأصواتهم في تلك المعركة الانتخابية.

أضاف أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لمواصلة سلسلة الإنجازات التي تحققت طوال الفترة الماضية مؤكدا أن جميع المجلس سيتكاتفون من أجل استمرار النهوض باللعبة في جميع محافظات الجمهورية.

أوضح الدهراوي أن الطموحات بلا حدود خلال الفترة المقبلة لتحقيق الألقاب والميداليات المتنوعة حيث ستكون البداية الفعلية من بطولة إفريقيا للكاراتيه التي نالت شرف تنظيمها الشهر المقبل.

المصرى اليوم

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