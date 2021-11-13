مارتشيلو ليبي يكشف مرشحه المُفضل للفوز بالكرة الذهبية

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اختار مارتشيلو ليبي أسطورة كرة القدم الإيطالية، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي جورجينيو مرشحًا مفضلًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

ويعتقد المدير الفني السابق الفائز بمونديال 2006 مع المنتخب الإيطالي أن لاعب الوسط قد فاز «بكل شيء» ويصر على أنه يستحق الفوز بالجائزة.

من المقرر أن تكشف فرانس فوتبول عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام في 29 نوفمبر. فاز نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ومهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي ولاعب ريال مدريد كريم بنزيما وجناح ليفربول محمد صلاح بالجائزة من قبل الكثيرين.

لاعب آخر مرشح قوي للكرة الذهبية هذا العام هو لاعب وسط تشيلسي جورجينيو. ساعد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا فريق توماس توخيل في الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. كما لعب دورًا رئيسيًا في فوز إيطاليا ببطولة أوروبا الصيفية.

قطعتا فضيتان مهمتان تعنيان أن جورجينيو هو المرشح المفضل لدى مدرب المنتخب الإيطالي السابق ليبي لجائزة الكرة الذهبية. وأصر اللاعب البالغ من العمر 73 عامًا على أن لاعب خط الوسط يستحق الفوز بهذه الجائزة، بعد أن فاز «بكل شيء» هذا الموسم.

وقال ليبي في تصريحات إلى صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية: «لقد فاز جورجينيو بكل شيء وعندما يفوز المرء بكل شيء، من الصواب أن يحصل على هذا التقدير. هناك أبطال عظماء فازوا بالقليل أو لا شيء، ثم أبطال فازوا بكل شيء ويجب مكافأتهم».

وسجل جورجينيو ثمانية أهداف وصنع هدفين في 43 مباراة مع تشيلسي الموسم الماضي. لعب لاعب خط الوسط دورًا رئيسيًا في فوز البلوز بدوري أبطال أوروبا. كان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا جزءًا لا يتجزأ من المنتخب الإيطالي الذي فاز ببطولة أوروبا في الصيف.