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«لكل مجتهد نصيب».. نجم الأهلي السابق تعليقاً على أداء أكرم توفيق

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«لكل مجتهد نصيب».. نجم الأهلي السابق تعليقاً على أداء أكرم توفيق «لكل مجتهد نصيب».. نجم الأهلي السابق تعليقاً على أداء أكرم توفيق

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يقدم أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ومنتخب أداء مميزاً ولافتاً في الفترة الأخيرة وبات أفضل ظهير أيمن في مصر كلها رغم أن هذا المركز ليس مركزه الأساسي وإنما هو لاعب وسط مدافع في المقام الأول.

وأشاد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق هادي خشبة بأداء أكرم توفيق والتألق الذي يظهر عليه من مباراة لآخرى خاصة في ظل تفوقه مع منتخب مصر في الفترة الماضية أيضاً.

وسجل أكرم توفيق مساء الجمعة هدف منتخب مصر الثاني في شباك منتخب أنجولا ليقود الفراعنة للعودة من لواندا بالتعادل 2-2 والتأهل الرسمي إلى المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022 .

وكتب هادي خشبة تعليقا على أداء أكرم توفيق المتميز: بعد ما اتحسب عليه ضربة جزاء غير صحيحة، كان له واحدة واضحة جدًا جدًا، لكن ربنا عوضه بهدف يستحقه.. أكرم توفيق نموذج لمقولة لكل مجتهد نصيب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الجابوني يوم الثلاثاء المقبل في ختام مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بدور المجموعات.

المصرى اليوم

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