أهلي ٢٠٠٥ يفوز على فاركو بهدف في بطولة الجمهورية

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تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ من الفوز على مضيفه فاركو، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، اليوم السبت، بالإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

بدأ «أهلي ٢٠٠٥» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال- عبدالله بستانجي- معتز محمد- طارق فوزي.

الوسط: يوسف عبدالحفيظ- محمد سامح- أحمد عزت- سيف أيمن- محمد عبدالله.

الهجوم: سيف الطيب.

وشارك محمد محمود «الوحش» بدلًا من سيف أيمن، وفارس خالد بدلًا من محمد عبدالله، ومحمد رأفت بدلًا من معتز محمد.

جاء هدف الفوز عن طريق سيف أيمن، في الدقيقة ٣٦ من عمر المباراة، ليعود «أهلي ٢٠٠٥» بثلاث نقاط ثمينة من الإسكندرية.

بهذه النتيجة رفع «أهلي ٢٠٠٥» رصيده إلى ١١ نقطة، جمعها من الفوز في ٣ مباريات والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الأولى، ثم تعادل مع غزل المحلة بدون أهداف، ومع إنبي بهدف لمثله، وفاز على المقاولون بهدف دون مقابل، وخسر أمام الإسماعيلي بهدف دون رد، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على فاركو، مسجلًا ٦ أهداف مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٥ بالأهلي شريف عبدالفضيل مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وعبدالله سمير مخطط أحمال، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعماد عبدالهادي إداري الفريق، وعبدالحميد حسين أخصائي التدليك.