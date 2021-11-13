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علق نادي ليفربول الإنجليزي على مشهد احتضان نجمه وهدافه محمد صلاح لمشجع اقتحم أرض ملعب 11 نوفمبر في لواندا خلال مباراة مصر وأنجولا، التي جمعت المنتخبين مساء أمس ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ونشر موقع «ليفربول إيكو» تقريرا قال خلاله، إن محمد صلاح أظهر لفتة جميلة بعد أن استهدفه «غزاة الملاعب» خلال مباراة مصر.

وأضاف التقرير نجم ليفربول محمد صلاح كان نقطة جذب حيث ساهم في تمريرات حاسمة لمساعدة مصر على التعادل 2-2 في أنجولا والتأهل إلى المرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

أظهر محمد صلاح لفتة طيبة من خلال احتضان مشجع غزا أرض الملعب خلال تعادل مصر 2-2 في أنجولا ليلة الجمعة، وصل المشجعون إلى الميدان وتوجهوا مباشرة نحو مهاجم ليفربول .

أظهر محمد صلاح مشاعر جميلة من خلال احتضان أول معجب، وبينما يتطلع إلى مواصلة المباراة، شوهد آخر يتجه نحو اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا باحثًا عن صورة سيلفي.

ثم شوهد ثالثًا ينضم قبل أن تبتعد الكاميرا وتتجه نحو لاعب خط وسط أرسنال محمد النني، الذي صنع له محمد صلاح واحد من هدفي مصر.

وأشار التقرير إلى إنها لم تكن المرة الأولى في المباراة التي حاول فيها المشجعون إظهار إعجابهم بالنجم محمد صلاح، الذي صنع أيضًا هدف مصر الآخر.

اختتم ليفربول إيكو تقريره، والنتيجة تعني أن مصر تتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم الأفريقية بصفتها متصدرة للمجموعة السادسة، والمباراة القادمة لشركاء محمد صلاح هي مباراة على أرضهم ضد الجابون بعد ظهر الثلاثاء.

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