أخبار عاجلة

"النصر" يضل الطريق للفوز .. ويتعادل مع "الرائد" -
"التدريب التقني" بتبوك تبدأ استقبال طلبات التسجيل في "برامج الدبلوم".. غدًا -
رئيس الأركان اليمني يطالب الجامعة العربية بالضغط لمنع إيران من التدخل في اليمن -
واتفورد يُعمِّق جراح مانشستر يونايتد.. وتشيلسي يعزز صدارته بثلاثية ليستر سيتي -
«ليست بديلة عن اللقاحات».. مستشار الرئيس يعلن تصنيع أدوية كورونا في مصر -
الأرصاد: الإعلان عن كميات الأمطار بعد انتهاء موجة الطقس السيئ -
جامعة الزقازيق تحتفل بيوم الطفل مع أبناء دار أطفال وكبار بلا مأوى -
مياه الشرقية: متابعة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بجميع مناطق المحافظة -
المناطق الأكثر تأثرًا بموجة الطقس السيئ.. «التنمية المحلية» تكشف التفاصيل -
ورشة عمل لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل بكلية الألسن جامعة الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أول تعليق من ليفربول على احتضان محمد صلاح لمشجع اقتحم ملعب مباراة أنجولا ()

Print
أول تعليق من ليفربول على احتضان محمد صلاح لمشجع اقتحم ملعب مباراة أنجولا (فيديو) أول تعليق من ليفربول على احتضان محمد صلاح لمشجع اقتحم ملعب مباراة أنجولا ()

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق نادي ليفربول الإنجليزي على مشهد احتضان نجمه وهدافه محمد صلاح لمشجع اقتحم أرض ملعب 11 نوفمبر في لواندا خلال مباراة وأنجولا، التي جمعت المنتخبين مساء أمس ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ونشر موقع «ليفربول إيكو» تقريرا قال خلاله، إن محمد صلاح أظهر لفتة جميلة بعد أن استهدفه «غزاة الملاعب» خلال مباراة مصر.

وأضاف التقرير نجم ليفربول محمد صلاح كان نقطة جذب حيث ساهم في تمريرات حاسمة لمساعدة مصر على التعادل 2-2 في أنجولا والتأهل إلى المرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

أظهر محمد صلاح لفتة طيبة من خلال احتضان مشجع غزا أرض الملعب خلال تعادل مصر 2-2 في أنجولا ليلة الجمعة، وصل المشجعون إلى الميدان وتوجهوا مباشرة نحو مهاجم ليفربول .

أظهر محمد صلاح مشاعر جميلة من خلال احتضان أول معجب، وبينما يتطلع إلى مواصلة المباراة، شوهد آخر يتجه نحو اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا باحثًا عن صورة سيلفي.

ثم شوهد ثالثًا ينضم قبل أن تبتعد الكاميرا وتتجه نحو لاعب خط وسط أرسنال محمد النني، الذي صنع له محمد صلاح واحد من هدفي مصر.

وأشار التقرير إلى إنها لم تكن المرة الأولى في المباراة التي حاول فيها المشجعون إظهار إعجابهم بالنجم محمد صلاح، الذي صنع أيضًا هدف مصر الآخر.

اختتم ليفربول إيكو تقريره، والنتيجة تعني أن مصر تتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات الأفريقية بصفتها متصدرة للمجموعة السادسة، والمباراة القادمة لشركاء محمد صلاح هي مباراة على أرضهم ضد الجابون بعد ظهر الثلاثاء.

اقرأ أيضًا:

ترتيب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بعد لقاء منتخب أنجولا الجمعة 12-11-2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ليست بديلة عن اللقاحات».. مستشار الرئيس يعلن تصنيع أدوية كورونا في مصر

«ليست بديلة عن اللقاحات».. مستشار الرئيس يعلن تصنيع أدوية كورونا في مصر

«ربنا كرمنا».. مستشار الرئيس يعلن بشرى سارة بشأن نسب وفيات كورونا في مصر

«ربنا كرمنا».. مستشار الرئيس يعلن بشرى سارة بشأن نسب وفيات كورونا في مصر

الأمير تشارلز وزجته يغادران مصر

الأمير تشارلز وزجته يغادران مصر

رئيس الطب الوقائي: مصر تطعّم يوميًا أكثر من 400 ألف مواطن ضد كورونا

رئيس الطب الوقائي: مصر تطعّم يوميًا أكثر من 400 ألف مواطن ضد كورونا