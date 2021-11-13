«زوجة ترفض معاشرة زوجها إلا بعد سنوية أبيها».. مبروك عطية: «الله يرحم أبوكي عيشي حياتك»

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تلقى الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، سؤالًا عبر قناته على يوتيوب، يشكو فيه شخص من امتناع زوجته عن معاشرته بعد وفاة والدها.

ويقول السؤال «زوجتي منذ مات أبوها ممتنعة عن معاشرتي وبتقول بعد السنوية.. هل يجوز شرعًا؟»، وأجاب عطية قائلًا: «سنوية تزيد في عمرك والله يرحم أبوكي»، مشيرًا إلى ان الشرع قال إن الحداد يكون 3 أيام، إلا على زوج يكون 4 أشهر و10 أيام.

وأوضح عطية أن الشرع أحل للمرأة أن تتزوج بعد وفاة زوجها عقب العدة، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّي أَبُوها أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ، فدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْها. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ عَلى المِنْبرِ: «لا يحِلُّ لامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

ونصح أستاذ الشريعة الإسلامية الزوجة قائلا: «بعد وفاة أبيك أن تحتدي 3 أيام، ثم بعد ذلك لك تضعي العطر، وتعاشري زوجك، وتعيشي حياتك الطبيعية».