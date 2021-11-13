أخبار عاجلة

"النصر" يضل الطريق للفوز .. ويتعادل مع "الرائد" -
"التدريب التقني" بتبوك تبدأ استقبال طلبات التسجيل في "برامج الدبلوم".. غدًا -
رئيس الأركان اليمني يطالب الجامعة العربية بالضغط لمنع إيران من التدخل في اليمن -
واتفورد يُعمِّق جراح مانشستر يونايتد.. وتشيلسي يعزز صدارته بثلاثية ليستر سيتي -
«ليست بديلة عن اللقاحات».. مستشار الرئيس يعلن تصنيع أدوية كورونا في مصر -
الأرصاد: الإعلان عن كميات الأمطار بعد انتهاء موجة الطقس السيئ -
جامعة الزقازيق تحتفل بيوم الطفل مع أبناء دار أطفال وكبار بلا مأوى -
مياه الشرقية: متابعة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بجميع مناطق المحافظة -
المناطق الأكثر تأثرًا بموجة الطقس السيئ.. «التنمية المحلية» تكشف التفاصيل -
ورشة عمل لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل بكلية الألسن جامعة الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الأرصاد» تحذر سكان هذه المناطق من الأمطار والعواصف الترابية

Print
«الأرصاد» تحذر سكان هذه المناطق من الأمطار والعواصف الترابية «الأرصاد» تحذر سكان هذه المناطق من الأمطار والعواصف الترابية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها محافظة أسوان ستستمر حتي نهاية اليوم ولكنها أفضل من أمس.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناه «»، أن محافظة أسوان شهدت أمطارا غزيرة ورعدية، وكانت مصحوبة بالبرق والرعد والعواصف الترابية، وأدى ذلك إلى تساقط الأشجار وأعمدة الإنارة بجانب تساقط بعض العقارات.

ونوهت بأن أسوان اليوم في حالة هدوء نسبيا مقارنة بأمس، وغدا سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن هناك محافظات أخرى تشهد حالة من عدم الاستقرار اليوم وتحديدا محافظات سوهاج والأقصر وقنا، والتي تتعرض إلى عواصف ترابية وأمطار متفاوتة الشدة، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين ومرسى علم والقصير وسفاجا والغردقة، التي تتعرض إلى أمطار متفاوتة الشدة شكلت سيولا على بعض الطرق، وتم التعامل معها من قبل المحافظة.

ولفتت شاكر إلى أن هناك بعض المناطق في جنوب سيناء مثل شرم الشيخ ونويبع ودهب وطابا تتعرض لأمطار متفاوتة الشدة، وما زالت فرص تكون السيول على سلاسل البحر الأحمر والطرق المؤدية على جنوب الصعيد مستمرة هذه الليلة، وغدا ستهدأ الأحوال نسبيا.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه