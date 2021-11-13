«الأرصاد» تحذر سكان هذه المناطق من الأمطار والعواصف الترابية

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها محافظة أسوان ستستمر حتي نهاية اليوم ولكنها أفضل من أمس.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناه «dmc»، أن محافظة أسوان شهدت أمطارا غزيرة ورعدية، وكانت مصحوبة بالبرق والرعد والعواصف الترابية، وأدى ذلك إلى تساقط الأشجار وأعمدة الإنارة بجانب تساقط بعض العقارات.

ونوهت بأن أسوان اليوم في حالة هدوء نسبيا مقارنة بأمس، وغدا سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن هناك محافظات أخرى تشهد حالة من عدم الاستقرار اليوم وتحديدا محافظات سوهاج والأقصر وقنا، والتي تتعرض إلى عواصف ترابية وأمطار متفاوتة الشدة، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين ومرسى علم والقصير وسفاجا والغردقة، التي تتعرض إلى أمطار متفاوتة الشدة شكلت سيولا على بعض الطرق، وتم التعامل معها من قبل المحافظة.

ولفتت شاكر إلى أن هناك بعض المناطق في جنوب سيناء مثل شرم الشيخ ونويبع ودهب وطابا تتعرض لأمطار متفاوتة الشدة، وما زالت فرص تكون السيول على سلاسل البحر الأحمر والطرق المؤدية على جنوب الصعيد مستمرة هذه الليلة، وغدا ستهدأ الأحوال نسبيا.