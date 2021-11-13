"الشرعية" تقتل وتصيب عشرات الحوثيين جنوب مأرب

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دَحْر الميليشيا من مواقع.. وتدمير آليات عسكرية لها

قُتل وأُصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية اليوم السبت بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب، ومن جراء ضربات جوية مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني دحرت الميليشيا الحوثية خلال المواجهات من مواقع عدة في الجبهة الجنوبية للمحافظة.

وأضاف بأن المواجهات أسفرت عن تدمير آليات وأطقم قتالية.

وبيَّن أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنَّت غارات عدة، استهدفت مواقع متفرقة وتعزيزات للميليشيا الحوثية على نطاق واسع في مسارح العمليات القتالية جنوب وغرب المحافظة، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصرها، وتدمير أطقم ودبابات تابعة لها.ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن الجيش اليمني