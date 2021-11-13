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شاهد.. كيف عرَّض طفلان حياتَيْهما للخطر بتسلقهما سُلَّمًا قيد الإنشاء

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خلال سقوط الأمطار.. والجهات الأمنية تتلقى بلاغًا بالواقعة

شاهد.. كيف عرَّض طفلان حياتَيْهما للخطر بتسلقهما سُلَّمًا قيد الإنشاء

لم يجد حدثان متنفسًا إلا تسلُّق جسر للمشاة قيد الإنشاء متجاوزَيْن بذلك التحذيرات، ومُعرِّضَيْن حياتَيْهما لخطر الإصابة والانزلاق.

وكانت الأمطار قد هطلت على ذلك الجسر الواقع مقابل أسواق مكة مول بالعزيزية.

"سبق" وثَّقت جانبًا من مجازفة الحدثَيْن، التي كادت تتسبب بسقوط أحدهما، ولاسيما أن الموقع يحوي أسياخًا حديدية، قد تتسبب لهما بإصابات بالغة؛ وكان هدفهما التقاط صورة من ذلك العلو والمغادرة.

وقد تلقى مركز العمليات الموحد "911" بلاغًا بالواقعة مساء اليوم عن تعريض الحدثَيْن حياتَيْهما للخطر إلا أنهما غادرا الموقع قبل وصول الجهات ذات العلاقة.

يُذكر أن جسر المشاة، الذي يُنفَّذ على قدم وساق، أعاد للأذهان مناشدة أهالي شارع 64 بالشرائع بسبب تعثر اكتماله منذ سنوات عدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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