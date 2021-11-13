«دراكو» تُظهر لقطات تشويقية لسيارة «دراجون» الجديدة (صور)

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كشفت شركة دراكو للسيارات الكهربائية، في وادي السيليكون، في عام 2019 عن سيارة GTE الكهربائية الفائقة بقوة 1200 حصان، وبسعر يبدأ من 1.25 مليون دولار.

في ذلك الوقت، كان الأداء لا يزال ثوريًا إلى حد ما بالنسبة لسيارة EV، على الرغم من أنه منذ ذلك الحين أطلقت كلاً من تيسلا، Lucid سيارات السيدان الكهربائية بأكثر من 1000 حصان، ولكنها بسعر أقل من سعر «دراكو»، إذ بلغ سعر في طراز S Plaid من تيسلا حوالي 131،190 دولارًا.

دراكو دراجون

وعلى الرغم من أنه كان من المفترض إطلاق سيارة «GTE» في عام 2021، هذا لن يحدث، بل ستقوم «دراكو» بتحسين السيارة وإطلاقها بأداء محسّن تحت اسم «دراجون» الجديد، ومن هنا أصدرت الشركة بعض اللقطات التشويقية لسيارة «دراجون»، وأشارت أنها ستكشف عن السيارة بالكامل في يناير المقبل.

وبحسب motor authority، أكدت الشركة زيادة عزم الدوران في السيارة، بالإضافة إلى ترقية البطارية مع تحسين المدى وقدرات التبريد للقيادة على الحلبات.

دراكو دراجون

كانت البطارية التي تم الإعلان عنها لسيارة «GTE» تبلغ قوتها 90 كيلوواط / ساعة، و450 فولت، ويمكنها أن توفر 200 ميل من المدى مع القيادة المعتدل، لكن ليس من الواضح ما هي المواصفات التي ستكون عليها بطارية «دراجون».

فيما ستكون مجموعة نقل الحركة في «دراجون» عبارة عن نظام رباعي المحركات، حيث يعمل كل محرك بشكل مستقل، ما ينتج عنه توجيه دقيق لعزم الدوران، بالإضافة إلى التحكم في النظام من خلال برنامج DriveOS الخاص بـ «دراكو».

كما ستحتوي سيارة «دراجون» أيضًا على نظام تعليق خماسي قابل للتعديل بدلاً من نظام «GTE» رباعي الاتجاهات، بالإضافة إلى تصميم داخلي أكثر رفاهية.

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الجدير بالذكر أن هيكل جسم سيارة «GTE»، وهيكل سيارة «دراجون»، هو نفس التصميم المستخدم في Fisker Karma السابق، وKarma GS-6 الحالي .

خططت شركة «دراكو» لبناء 25 وحدة فقط من «GTE»، ليس من الواضح ما إذا كان هذا الرقم سيتغير بالنسبة لـ «دراجون»