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انطلاق فعاليات احتفال حزب الوفد بذكرى عيد الجهاد الوطني

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انطلاق فعاليات احتفال حزب الوفد بذكرى عيد الجهاد الوطني انطلاق فعاليات احتفال حزب الوفد بذكرى عيد الجهاد الوطني

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انطلقت، مساء اليوم، فعاليات احتفال حزب الوفد بذكرى عيد الجهاد الوطني، الذي يوافق 13 نوفمبر من كل عام، بمقر الحزب الرئيسي في الدقي، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والنائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات حزب الوفد، ورؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والقوى السياسية والوطنية، وممثلين عن الكنيسة والأزهر الشريف، ورموز الإعلام والصحافة.

انطلق الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ أحمد طه، ثم كان السلام الوطني لجمهورية العربية.

وقال الدكتور رامي بهجت إنه لا يمكن أن يبدأ إحياء ذكرى عيد الجهاد دون رفع شعار «عاش الوفد ضمير الأمة»، ذكرى الجهاد الأكبر، دفاعًا عن الاستقلال الوطني بروح لا تموت أبدًا، رفع شعارها زعماء الوفد والرفاق الذين حملوا لواء «الحق فوق القوة والأمة فوق الجميع».

وتحتفل مصر بذكرى عيد الجهاد الوطني منذ سنة 1922 حتى 1952، وكان يومًا قوميًا لمصر ويقترن هذا العيد بالزعيم سعد زغلول.

ويعتبر هذا اليوم أول مواجهة حقيقية بين الشعب المصري والاحتلال البريطاني. وظل حزب الوفد يحتفل بعيد الجهاد كل عام، ويعود إلى سنة 1918 عندما ذهب الزعماء سعد زغلول وعبدالعزيز فهمى وعلى شعراوي إلى المعتمد البريطاني السير ريجنالد ونجت يوم 13 نوفمبر للمطالبة لهم بالسفر للاشتراك في مؤتمر السلام بفرساي في فرنسا، لعرض قضية استقلال مصر وإنهاء الحماية البريطانية استنادًا إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ويلسون.

المصرى اليوم

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