الانتهاء من تبطين 329.4 كم من الترع ببني سويف

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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف، بشأن متابعةمستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي أطلقته القيادة السياسية، بهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة ،حيث تضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال،التي تم الانتهاء منها بكل مركز أومدينة، والعمليات الجاري طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية

وصرح المحافظ«حيب التقرير الذي أعده وكيل الوزارة جمال الباز»أنه يجرى العمل في تنفيذ أكثر من 50 عملية، وقد تم الانتهاء من تبطين 329.4 كم بتكلفة 626 مليون جنيهاً ،فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 689 كم تقريباً بتكلفة تزيد عن مليار و733مليون جنيهاً،لتخدم 208 ألف و358 فداناً من خلال 154 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 488.9كم تخدم زمام 152 ألف و735 فداناً باعتمادات تزيد عن مليار و122مليون جنيهاً،فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 198كم تقريباً تخدم زمام 55ألف و623فداناً

كما شدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة،حيال مواجهة التعديات في مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع

يذكر أن محافظ بني سويف قد أصدر القرار (رقم 784 لسنة 2021 )بتشكيل لجنة«برئاسة نائبه بلال حبش»،للمرور والمعاينة على الطبيعة للمشروعات،للوقوف على نسب التنفيذ ورصد أية معوقات تواجه سير الأعمال لسرعة تذليلها وتوفير البدائل المناسبة ،لتسيهيل الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع الذي يوفر العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري، بتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية

