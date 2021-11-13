إصابة 4 اشخاص في تصادم على الطريق الزراعي ببني سويف

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أصيب أربعة أشخاص في حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك على الطريق الزراعي بنى سويف القاهرة امام قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطي شمال المحافظة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مدير الامن اخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك على الطريق الزراعي بنى سويف القاهرة نطاق المركز الواسطي ووقوع اصابات.

وعلى الفور انتقلت سيارتي اسعاف تابعة لمرفق اسعاف بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل كلا من إسلام محمد غنيم ٢٠ سنة مقيم قرية افوه مصاب اشتباه ما بعد الأرتجاج، عبدالفتاح سمير عبدالغنى ٢٤ سنة مقيم قرية صفط الشرقية مصاب إشتباه كسر بالساق اليسرى، إلى مستشفى قروى جزيرة المساعدة فيما تم نقل حالتين اصابة بمعرفة الاهالى.