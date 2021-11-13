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محافظة سوهاج ترفع درجة الإستعداد إلى الحالة القصوى تحسباً لحدوث سيول

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محافظة سوهاج ترفع درجة الإستعداد إلى الحالة القصوى تحسباً لحدوث سيول محافظة سوهاج ترفع درجة الإستعداد إلى الحالة القصوى تحسباً لحدوث سيول

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن رفع درجة الإستعداد القصوى بنطاق المحافظة تحسبا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أي أمطار أو حدوث سيول.

وأكد المحافظ، على استعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، واتخاذ عدد من الإجراءات الإحترازية والتأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف باستمرار، وانعقاد غرفة العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لرصد أية أحداث، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة المحافظات المجاورة وكافة الجهات المعنية للتعاون في حالة حدوث أزمات «.

وأوضح محافظ سوهاج، أنه يتم متابعة نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، وكذا تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة موقف السيول والأمطار المتوقعة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق طوارئ للتدخل السريع من كافة التخصصات بالوحدات المحلية وتحديد المعدات وأماكن تمركزها، وتمركز فرق الطوارئ، وإعداد دليل اتصال بفرق الطوارئ وسائقي المعدات .

وأكد الفقي، على المرور بصفة دورية على مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها وخلوها من الحشائش والمخلفات وأية عوائق أو تعديات تمنع سريان ، ومراجعة كافة السدود المنفذة عليها، مشيرا إلى وجود رصيد احتياطي من السلع التموينية بمديرية ، وجاهزية مراكز الإيواء وتوافر مهمات الإغاثة لمواجهة أية طوارئ.

المصرى اليوم

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