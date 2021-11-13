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ارتفاع الذهب في الكويت اليوم السبت 13-11-2021

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ارتفاع أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 13-11-2021 ارتفاع الذهب في الكويت اليوم السبت 13-11-2021

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الكويت، وتقدم المصري اليوم لمتابعيها خدمة متابعة الذهب يوميًا، ومع كل تغييرات جوهرية فى سعر جرام الذهب فى دولة الكويت.

وتزامن الارتفاع فى أسعار الذهب فى الكويت اليوم مع عطلة البورصات العالمية والتى تستمر اليوم غدًا.

في الكويت اليوم السبت 13-11-2021

حددت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أسعار الذهب في الكويت اليوم وفق التسعيرة المعلنة رسميًا كما يلي:

عيار الذهب

دينار كويتي

دولار أمريكي

سعر الذهب اليوم فى الكويت عيار 24

17.712 دينار كويتي

58.630 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 في الكويت

16.251 دينار كويتي

53.794 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب فى الكويت اليوم عيار 21

15.514 دينار كويتي

51.352 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت

13.297 دينار كويتي

44.016 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم

550.907 دينار كويتي

1823.592 دولار أمريكي

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