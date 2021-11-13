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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الكويت، وتقدم المصري اليوم لمتابعيها خدمة متابعة أسعار الذهب يوميًا، ومع كل تغييرات جوهرية فى سعر جرام الذهب فى دولة الكويت.

وتزامن الارتفاع فى أسعار الذهب فى الكويت اليوم مع عطلة البورصات العالمية والتى تستمر اليوم غدًا.

سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 13-11-2021

حددت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أسعار الذهب في الكويت اليوم وفق التسعيرة المعلنة رسميًا كما يلي:

عيار الذهب دينار كويتي دولار أمريكي سعر الذهب اليوم فى الكويت عيار 24 17.712 دينار كويتي 58.630 دولار أمريكي سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 في الكويت 16.251 دينار كويتي 53.794 دولار أمريكي سعر جرام الذهب فى الكويت اليوم عيار 21 15.514 دينار كويتي 51.352 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 13.297 دينار كويتي 44.016 دولار أمريكي سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم 550.907 دينار كويتي 1823.592 دولار أمريكي

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