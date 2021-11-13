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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الكويت، وتقدم المصري اليوم لمتابعيها خدمة متابعة أسعار الذهب يوميًا، ومع كل تغييرات جوهرية فى سعر جرام الذهب فى دولة الكويت.
وتزامن الارتفاع فى أسعار الذهب فى الكويت اليوم مع عطلة البورصات العالمية والتى تستمر اليوم غدًا.
سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 13-11-2021
حددت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أسعار الذهب في الكويت اليوم وفق التسعيرة المعلنة رسميًا كما يلي:
|
عيار الذهب
|
دينار كويتي
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب اليوم فى الكويت عيار 24
|
17.712 دينار كويتي
|
58.630 دولار أمريكي
|
سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 في الكويت
|
16.251 دينار كويتي
|
53.794 دولار أمريكي
|
سعر جرام الذهب فى الكويت اليوم عيار 21
|
15.514 دينار كويتي
|
51.352 دولار أمريكي
|
سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت
|
13.297 دينار كويتي
|
44.016 دولار أمريكي
|
سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم
|
550.907 دينار كويتي
|
1823.592 دولار أمريكي
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