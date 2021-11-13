وزير الخارجية السعودي: حزب الله يبذل قصارى جهده لعرقلة تحقيق انفجار مرفأ بيروت

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ان لا أزمة مع لبنان إنّما هناك أزمة في لبنان"، معتبراً أن "الفساد السياسي والاقتصادي مستشرٍ ومستمرٌ في لبنان، وحزب الله يبذل قصارى جهده لعرقلة تحقيق انفجار مرفأ بيروت".

وشدد في مقابلة مع "فرانس 24" على أنه "على الطبقة السياسية اللبنانية اتخاذ ما يلزم لتحرير لبنان من هيمنة حزب الله وهو يستخدم القوة العسكرية لفرض إرادته على الشعب اللبناني".

ورأى وزير الخارجية أنه "على الطبقة السياسية اللبنانية اتخاذ ما يلزم لتحرير لبنان من هيمنة حزب الله"، مضيفا: "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اعترف سابقا بتلقيه دعما من إيران وهذا مقلق بالنسبة لنا".

وقال: "نأمل أن تتغيّر الظروف في لبنان بطريقة تسمح لنا بالعودة الإيجابية".

وفيما يخص المحادثات مع إيران، أكد وزير الخارجية السعودي أن المحادثات مع إيران ستستمر ومن المتوقع إجراء جولة خامسة قريبا.

وقال: "الجولات الـ4 من المحادثات مع إيران "استكشافية" وليست "جوهرية"، مضيفا أن: "لدينا تحفظات جدية إزاء المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني". وتابع: "إيران تلاعبت سابقا بشأن أنشطتها النووية".