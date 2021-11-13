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3 مدن احتضنت البطولة.. الرائد والأهلي وضمك أبطالًا للكاراتيه

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3 مدن احتضنت البطولة.. الرائد والأهلي وضمك أبطالًا للكاراتيه

اختُتمت اليوم السبت، منافسات بطولة المملكة للكاراتيه للدرجة الأولى لفئتي الكاتا والقتال للأندية، المقامة في مدن الرياض وجازان والمدينة المنورة، تحت إشراف الاتحاد السعودي للكاراتيه، في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر، والتي شهدت مشاركة أكثر من 140 لاعبًا يمثلون 22 ناديًا.

وتمكن فريق الرائد من الحصول على المركز الأول للبطولة المقامة على صالة وزارة الرياضة في الرياض؛ فيما حصل فريق النصر على المركز الثاني، بينما حصل فريق الشباب على المركز الثالث.

وفي البطولة المقامة على صالة وزارة الرياضة في المدينة المنورة، حقق فريق الأهلي المركز الأول؛ بينما حقق فريق حراء المركز الثاني، وحصل على المركز الثالث فريق الوحدة.

وأخيرًا، في البطولة المقامة في ثانوية فيصل بن عبدالله بجازان، تَمَكّن فريق ضمك من تحقيق المركز الأول، وفريق التهامي المركز الثاني؛ فيما حقق فريق العناية المركز الثالث.

من جانبه أبدى رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، سعادته بإقبال المشاركين على اللعبة وارتفاع مستوياتهم، والتطور والاهتمام المستمر من قِبَل الأندية في المنافسة على الألقاب الذي يصب في مصلحة اللعبة والمنتخبات الوطنية؛ وذلك لبناء جيل قوي في لعبة الكاراتيه .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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