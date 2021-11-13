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ارتفاع الذهب في الأردن اليوم السبت 13-11-2021

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ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 13-11-2021 ارتفاع الذهب في الأردن اليوم السبت 13-11-2021

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن اليوم السبت 13-11-2021 وفق التسعيرة الجديدة المعلنة من نقابة أصحاب محال تجارة الذهب بمدينة عمان في دولة الأردن.

وتعرض المصري اليوم أسعار الذهب في الأردن يوميًا، وتُصدر النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في مدينة عمان في الأردن التسعيرة الموحدة لمختلف أسعار أعيرة الذهب يوميًا.

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الإثنين 8-11-2021

وارتفع سعر الذهب اليوم في الأردن عن آخر أسعار معلنة من النقابة العامة لأصحاب محال الذهب عن يوم الخميس، والتى تصدرهاالنقابة تحت مسمي التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الأردن.

وبلغت أسعار الذهب في الأردن اليوم كما يلي:

  • سعر جرام الذهب اليوم في الأردن عيار 24 ارتفع إلى 45.10 دينار أردني للبيع، مقابل 41.90 دينار أردني للشراء.
  • سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21 ارتفع إلى 38.00 دينار أردني للبيع، 36.40 دينار أردني للشراء.
  • سعر الذهب اليوم في الأردن اليوم عيار 18 ارتفع إلى 34.00 دينار أردني للبيع، 30.90 دينار أردني للشراء.

وكانت أسعار الذهب وفق آخر تسعيرة معلنة يوم الخميس 11-11-2021 كما يلي:

  • الذهب عيار 24 سعر البيع 44.90 دينار، 41.70 دينار للشراء.
  • الذهب عيار 21 سعر البيع 37.80 دينار أردني، 36.30 دينار للشراء.
  • الذهب عيار 18 سعر البيع 33.80 دينار أردني للبيع، 36.30 للشراء.
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المصرى اليوم

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