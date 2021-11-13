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قال الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة حذرت من عدم استقرار الأحوال الجوية منذ الأمس، ومن المتوقع أن تستمر هذه الليلة.

وتابعت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «ten»، مساء السبت، أن حالة عدم الاستقرار تقل بداية من الغد، مشيرة إلى أن العديد من المناطق شهدت أمطار غزيرة ورعدية خاصة في محافظة البحر الأحمر، والأمطار كانت متفاوتة الشدة، مما أدى لحدوث سيول وتجمعات للمياه في بعض المناطق.

ولفتت إلى أن حركة الملاحة النهرية توقفت أمس في أسوان بسبب الأمطار المصحوبة بالرعد والبرق والعواصف الترابية، مما أدى لانهيار بعض المنازل، مشيرة إلى أن أسوان تعرضت لعاصفة جوية كبيرة أمس، والآن تتعرض الأقصر لعاصفة ترابية.