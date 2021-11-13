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يواصل تدريباته في الثالثة عصر الأحد

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الزمالك يواصل تدريباته في الثالثة عصر الأحد يواصل تدريباته في الثالثة عصر الأحد

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض تدريب الغد الأحد في الثالثة عصرا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون في مقر النادي في الثانية ظهرا قبل خوض تدريبات الإطالات في الثانية والنصف بمجمع الصالات بالقلعة البيضاء.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني للزمالك قرر خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر يوم الاثنين المقبل على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

المصرى اليوم

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