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نجوم مانشستر يونايتد ينقلبون على سولشاير

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نجوم مانشستر يونايتد ينقلبون على سولشاير نجوم مانشستر يونايتد ينقلبون على سولشاير

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وفقًا للتقارير، يشعر كبار النجوم في مانشستر يونايتد بالإحباط من أولي جونار سولشاير ويتوقعون أن يُعلن النادي رحيله قريبًا.

بعد الصفقات الكبيرة التي أجراها اليونايتد في فترة الانتقالات الصيفية، أصبح لمانشستر يونايتد حاليًا أحد أغلى الفرق في أوروبا.

تم إنفاق أكثر من 130 مليون جنيه إسترليني على شراء رافائيل فاران وكريستيانو رونالدو وجادون سانشو. ومع ذلك، كانت النتائج على أرض الملعب أقل من مثالية.

نظرًا لتضاؤل الشكل وعدم القدرة على تحقيق فوزين متتاليين، يبدو أن مانشستر يونايتد غير قادر على إحراز أي تقدم في أي منافسة.

يحتل الشياطين الحمر حاليًا المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هزيمة أخيرة 5-0 من ليفربول. يبدو أن مركزهم في الصدارة في مجموعتهم بدوري أبطال أوروبا محفوف بالمخاطر أيضًا. كما تم إقصاؤهم من كأس كاراباو على يد وست هام في دور الـ16.

يقال إن الأعضاء الأساسيين في الفريق الأول قلقون من أن مانشستر يونايتد سيفشل في تحقيق النتائج الجيدة تحت إدارة سولشاير. تولى أسطورة يونايتد زمام الأمور بعد إقالة جوزيه مورينيو في 2018. ومع ذلك، في السنوات الثلاث الماضية، فشل سولشاير في قيادة الشياطين الحمر للفوز بكأس واحد.

ويقال إن زين الدين زيدان لا يُريد أن يتولى تدريب اليونايتد لأنه يتطلع إلى تدريب الفرنسي، وقد يفتح هذا الأمر الباب أمام بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي باعتباره الأقرب للوصول إلى اليونايتد حال تمت إقالة سولشاير في الأسابيع المقبلة.

المصرى اليوم

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