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مران .. تقسيمة قوية بين اللاعبين

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مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين مران .. تقسيمة قوية بين اللاعبين

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خاص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تقسيمة قوية في ختام تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وقام الفرنسي كارتيرون المدير الفني بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، بحيث تستمر المجموعة الفائزة في الملعب وتخرج المجموعة الخاسرة.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني للفريق قرر خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر يوم الإثنين المقبل على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري ومنح الفرصة للناشئين للمشاركة في المباراة.

المصرى اليوم

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