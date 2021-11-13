الأهلي يفوز على وادي دجلة برباعية في بطولة منطقة القاهرة

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فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 على مضيفه وادي دجلة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري منطقة القاهرة.

بدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: كريم تامر - عمر كمال - حمزة الدجوي - مهند أيمن.

الوسط: عمر العدوي - مروان محمد - شلبي يوسف - يوسف علاء - بيجاد أحمد.

الهجوم: زياد أيوب.

وجاءت رباعية الأهلي عن طريق كل من مهند أيمن وشلبي يوسف، بواقع هدفين لكل لاعب.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى ١٣ نقطة، في المركز الأول بجدول الترتيب، بعدما فاز على السكة الحديد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، وعلى مستقبل وطن بثمانية أهداف نظيفة في الجولة الثانية، وعلى مصر الجديدة بثلاثية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبيًّا، قبل أن يفوز على وادي دجلة ٤-١، مسجلًا ٢٠ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد 2008 كلا من أحمد صديق مديرًا فنيًّا، وأحمد يونس مدربًا عامًّا، وسمير جميل مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداريًّا.