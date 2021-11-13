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لسوء الأحوال الجوية .. أسوان: إجازة استثنائية لطلاب المحافظة غدا

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لسوء الأحوال الجوية .. أسوان: إجازة استثنائية لطلاب المحافظة غدا لسوء الأحوال الجوية .. أسوان: إجازة استثنائية لطلاب المحافظة غدا

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إجازة استثنائية لطلاب المدارس بالمحافظة غدا؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية والأمطار الرعدية.

وقال «عطية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة « إن هيئة الأرصاد الجوية حذرت المحافظة من حالة الطقس لذا اتخذت المحافظة كافة التدابير، مشيرا إلى أن الساعة الـ 10 مساء أمس شهدت المحافظة أمطار رعدية غزيرة وصلت لتساقط ثلوج مع عواصف، معقبا:»هذا الأمر لم يحدث منذ 11 عاما«.

وأضاف محافظ أسوان أنه تم رفع حالة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار، لافتا إلى أنه يوجد مركز عمليات ووحدات محلية بالمراكز والمدن وكافة القطاعات لمواجهة الطقس السيء.

وأشار إلى أنه أعطى الطلاب إجازة استثنائية غدا كون هناك احتمال للأمطار على غرار أمس فضلًا عن إجراء الصيانات للمدارس لرفع كفاءتها، كما أن الطرق بحاجة إلى صيانة لأن حجم الأمطار كثيرة جدا.

وكشف محافظ أسوان عن ظهور بعض العقارب نتيجة حالة الطقس والأتربة؛ موضحا: “لدينا 503 مواطنين تعرضوا للدغ من العقارب والجميع أخذوا المصل ولم يحدث وفاة بسبب هذا الموضوع”.

المصرى اليوم

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