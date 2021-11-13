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سيدات يد الأهلي يفوز على مركز شباب ششت الأنعام في الدوري

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سيدات يد الأهلي يفوز على مركز شباب ششت الأنعام في الدوري سيدات يد الأهلي يفوز على مركز شباب ششت الأنعام في الدوري

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حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على مركز شباب ششت الأنعام بنتيجة 74-7، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت سيطرة كاملة من جانب فريق سيدات اليد على مجريات الأمور تمامًا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم «سيدات يد الأهلي» بنتيجة 38-3، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 74-7.

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبات الناشئات، من أجل اكتساب الخبرة والاحتكاك اللازم، تمهيدًا للاستعانة بهن في مشوار المنافسات المقبلة، خلال بطولتي الدوري وكأس وبطولة منطقة القاهرة.

وعقب المباراة، أعرب يحيى يوسف المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي عن سعادته بالفوز الكبير، بالإضافة إلى تطور مستوى لاعبات الفريق بشكل مميز، ووصولهن لأفضل جاهزية فنية وبدنية.

وأضاف أنه يسعى لمواصلة المزيد من الانتصارات للمحافظة على الألقاب التي تُوج بها الأهلي في الموسم الماضي.

وأشار إلى أن اللاعبات الناشئات اللاتي شاركن في لقاء اليوم أمام ششت الأنعام، ظهرن بمستوى مميز، مؤكدًا أنه سيواصل سياسة الدفع بهن، خلال المواجهات القادمة، وهناك عناصر مميزة منهن تستحق الحصول على فرصة المشاركة مع «سيدات يد الأهلي».

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق الشمس، بنتيجة 30-26، ضمن منافسات بطولة الدوري.

المصرى اليوم

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