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مأساة شهدتها منطقة السوق القديم بروض الفرج في القاهرة، صباح السبت، بعد انهيار مكون من 5 طوابق، ما أسفر عن مصرع مالكة العقار وابنتها وحفيدها البالغ من العمر 9 سنوات.

الحادث وقع في تمام الـ9 صباحًا، وانتشلت جثامين الضحايا الـ3 بعد 5 ساعات من عملية البحث تحت الأنفاض، وسط صراخ وحزن أهالى المنطقة وذوى الضحايا.

شهود العيان بموقع الحادث، أفادوا بأنهم شاهدوا انهيار جزء من العقار ونادوا على مالكة العقار والتى كانت تطل من شرفة شقتها بالطابق الـ4، ولم تستطع الاستجابة لهم والنزول إلى الشارع مع ابنتها وحفيدها، وجميعهم لقوا مصرعهم.

والعقار المُنهار لا تقطنه سوى الأسرة المنكوبة، إذ تركه قاطنيه قبل سنوات وذهبوا إلى مساكن أخرى، لتعيش مالكة العقار بالطابق الـ4 بعد وفاة زوجها مع ابنتها وحفيدها.

وحضر صباح يوم الواقعة، صاحب محل «موان»، بذات العقار، وفوجئ بانهيار جزءً من المبنى، وفور أن نادى مالكة العقار كان كل شئ قد أنهار في ثوان، بحسب قوله.

الأهالى، قالوا إن العقار المنهار مبنى بالمخالفة للقانون، إذ بنى أصحابه طابقين بعدما كان مكونًا من 3 طوابق دون أعمدة.

وأدى انهيار العقار إلى تصدع 3 عقارات ملاصقة له، وجميعها كٌنس وأخلى من السكان حرصًا على حياتهم، وجرى رفع أنقاض العقار المنُهار

اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، انتقل إلى مكان الواقعة، وأمر بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار لبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

«عبدالعال»، تابع عمليات الإنقاذ مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث والإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق حوائط حاملة وأسقف خرسانية.

على الفور، تم إخلاء العقارات المجاورة إخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية.