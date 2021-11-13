بعد مصرع 4 أشخاص وإصابة المئات.. محافظ أسوان يكشف إنقاذ قرى من «الزوال بالكامل»

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كشف أشرف عطية محافظ أسوان، تفاصيل موجة الطقس السيئ الذي تعرضت له أسوان، موضحًا أن المحافظة تعرضت لعواصف محملة بالأتربة وأمطار ثلجية أسفرت مصرع 4 أشخاص وإصابة 503 مواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل المعدات كانت جاهزة، والتدريب على أعلى مستوى للتعامل مع التغيرات المفاجئة والطارئة في حال الطقس، ما جعل حجم الخسائر ليس كبيرًا مقارنة بالموقف الذي حدث.

ولفت أشرف عطية محافظ أسوان، إلى أن المحافظة مسؤولة عن شفط المياه من المنازل التي غمرتها الأمطار والسيول، موضحا أن المنازل المصنوعة من الطوب اللبن والصاج هي الأكثر تأثرًا

وأكد أن هناك 5 منازل سيتم إعادتها كما كانت عليه قبل موجة الأمطار والسيول، حيث سقطت أسقفهم من غزارة الأمطار، مضيفا أنه تم صرف إيواء عاجل لـ 2 من الأسر المتضررة.

وأوضح أشرف عطية، أن المحافظة لم تشهد هذه الموجة منذ 11 عاما، موضحا أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد وجهت تحذيرا من هذه الموجه، ما أسهم في الإعداد لها.

واستكمل خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أنه لولا التجهيزات التي تمت، كانت هناك قرى مهددة بالغرق والزوال بالكامل، مشيرا إلى أن المناطق العشوائية هي الأكثر تأثرًا.

ولفت إلى أن أصدر قرارا بوقف الملاحة والرحلات النهرية بعد ملاحظة شدة الرياح وضعف الرحلة، منوها عن احتمالية تعرض المحافظة اليوم، لأمطار غزيرة مساء اليوم.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن مصل العقارب موجود في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفى الجامعي.

واختتم خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن أكثر من 90 % من المناطق التي شهدت الأمطار والسيول عادت لها المياه والكهرباء مجددًا، مضيفا أن الأرصاد تتابع معهم وتمدهم بتقارير دورية عن حالة الطقس.