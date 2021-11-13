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أدى حازم إمام وأحمد سيد زيزو ورزاق سيسيه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني للفريق قرر خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر يوم الإثنين المقبل على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري ومنح الفرصة للناشئين للمشاركة في المباراة.

وكان الزمالك استأنف تدريباته أمس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب لقاء القمة الأخير في الدوري.