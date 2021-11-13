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قال المستشار محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك إن كل ما يثار حاليا حول تنفيذ حكم المستشار مرتضى منصور ومجلس إدارته بطريقة جبرية غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وقال محمود العسال في تصريحات لـ«المصري اليوم»: أحكام القضاء الإدارى لا تنفذ إلا بقرار تنفيذى من الجهة الإدارية ولا تنفذ جبرا.

وأضاف أن الصيغة التتفيذية يكون نصها كالتالى: «على الوزراء ومديرى المصالح الحكومية تنفيذ الحكم وإعمال مقتضاه» ومن ثم ما يشاع على أن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى تكون عن طريق قسم الشرطة خطأ قانونى يستوجب التصحيح.