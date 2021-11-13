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هل ينفذ حكم عودته للزمالك عن طريق قسم العجوزة؟ العسال يجيب

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هل ينفذ مرتضى منصور حكم عودته للزمالك عن طريق قسم العجوزة؟ العسال يجيب هل ينفذ حكم عودته للزمالك عن طريق قسم العجوزة؟ العسال يجيب

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قال المستشار محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي إن كل ما يثار حاليا حول تنفيذ حكم المستشار ومجلس إدارته بطريقة جبرية غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وقال محمود العسال في تصريحات لـ«المصري اليوم»: أحكام القضاء الإدارى لا تنفذ إلا بقرار تنفيذى من الجهة الإدارية ولا تنفذ جبرا.

وأضاف أن الصيغة التتفيذية يكون نصها كالتالى: «على الوزراء ومديرى المصالح الحكومية تنفيذ الحكم وإعمال مقتضاه» ومن ثم ما يشاع على أن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى تكون عن طريق قسم الشرطة خطأ قانونى يستوجب التصحيح.

المصرى اليوم

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