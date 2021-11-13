قائمة الخطيب تضع خطة شاملة لتطوير التحول الرقمي في الأهلي

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وضعت قائمة محمود الخطيب التي تنافس في انتخابات النادي الأهلي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري خطة شاملة لإحداث نقلة نوعية كبيرة في ملف التحول الرقمي بمقر النادي بالجزيرة وفروعه بمدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس والذهاب إلي أبعد مدى في ملف الخدمات الرقمية الذي سيكون بمثابة هدية لأعضاء الجمعية العمومية وبما يتوافق مع سياسة الدولة التي تسعي لتطبيق التحول الرقمي بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت مصادر مقربة من القائمة أن هناك اهتمام كبير بهذا بملف التحول الرقمي، واستعانت القائمة بخبرات عريضة في مجال التكنولوجيا الرقمية لاستكمال تطوير العمل داخل النادي، الذي قطع شوطا كبيرا في هذا المجال خلال الفترة الماضية، حيث سيتم تعزيز دور التكنولوجيا في تشغيل كافة مرافق النادي.

ويتضمن المخطط الجديد للتحول الرقمي في النادي تعظيم دور التطبيق الرسمي للنادي من خلال اضافة مجموعة من الخدمات الجديدة بالاضافة الي الدور الذي يؤديه حاليا في تجديد الاشتراكات كما يشمل تحديث بوابات النادي وكارنيهات الدخول لتصبح الكترونية وكذلك حجز منتجات النادي عبر المتجر الالكتروني.

وتضم قائمة محمود الخطيب كل من: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً صندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.