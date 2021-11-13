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«أجنحة الشام للطيران» تعلق رحلاتها نحو عاصمة بيلاروس

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«أجنحة الشام للطيران» تعلق رحلاتها نحو عاصمة بيلاروس «أجنحة الشام للطيران» تعلق رحلاتها نحو عاصمة بيلاروس

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أعلنت شركة «أجنحة الشام للطيران» السورية، اليوم السبت، تعليق رحلاتها الجوية نحو عاصمة بيلاروس مينسك.

وجاء في بيان للشركة أنه «نظرا للظروف الحرجة التي تشهدها البلاروسية البولندية، وحيث أن أغلبية المسافرين على رحلات أجنحة الشام للطيران إلى مطار مينسك هم من الجنسية السورية ومن الصعب التمييز بين المسافرين المتجهين إلى بيلاروس كوجهة نهائية والمسافرين المهاجرين، قررت شركة أجنحة الشام للطيران تعليق رحلاتها إلى مطار مينسك اعتبارا من اليوم السبت 13 نوفمبر 2021».

ويوجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط عالقين وسط الأحراش في طقس قارس البرودة على الحدود بين بيلاروس ودولتي بولندا وليتوانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي، واللتين ترفضان دخول المهاجرين إلى أراضيهما.

المصرى اليوم

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